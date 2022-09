Controcorrente, Silvio Berlusconi scaccia le polemiche: "Meloni e Salvini come figli"

08 settembre 2022 a

Il centrodestra è unito. Lo ha ribadito Silvio Berlusconi, ospite a Controcorrente su Rete 4, parlando appunto dei rapporti con gli alleati Matteo Salvini e Giorgia Meloni. "Siamo amici da tanto tempo, la nostra è un'amicizia profonda e leale" spiega il Cav. "Io ho un rapporto con Matteo e Giorgia che è da padre a figlio e quindi alla fine riesco a portarli ad una decisione condivisa" assicura. Veronica Gentili azzarda una piccola provocazione chiedendo al leader di Forza Italia se avesse delle preferenze tra i due. Ma Berlusconi le risponde come ogni altro genitore risponderebbe a questo genere di domande.

A #Controcorrente, il Presidente @berlusconi parla di un centrodestra unito: "Siamo amici, riusciamo a prendere decisioni condivise" pic.twitter.com/bqBrfnkTlL — Controcorrente (@Controcorrentv) September 8, 2022

"Io non ho dei figli preferiti, voglio bene a entrambi, sono bravissimi ragazzi e hanno la mia stima. Non ci differenze di affetto nei loro confronti, Matteo è affettuoso, mi chiama tutti i giorni per sapere come sto. Giorgia è un po' più sulle sue, ma quando ci troviamo nei miei confronti hanno entrambi un atteggiamento positivo. Alla fine riesco sempre a portarli a decisioni condivise" ha spiegato il leader di Forza Italia.