Controcorrente, la ricetta di Silvio Berlusconi per il caro bollette: "Subito un decreto legge"

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, ospite di Veronica Gentili a Controcorrente, spiega la sua ricetta per combattere la grande preoccupazione di tutti gli italiani: il caro bollette. "Innanzitutto serve immediatamente un decreto legge da parte del governo che riporti i costi a due anni fa" spiega Berlusconi affermando che per compensare i costi da sostenere bisogna guardare al modello inglese.



A #Controcorrente, le parole del Presidente @berlusconi pic.twitter.com/MmQzhYab6l — Controcorrente (@Controcorrentv) September 8, 2022

"L'aumento delle bollette è qualcosa che non possiamo aspettare ad affrontare, sono già passati troppi giorni, credo debba esserci un intervento immediato da parte del governo attuale con un decreto legge che porti le bollette all'ammontare di due anni fa. Come compensare le aziende distributrici di energia? Il modo con cui si è affrontato questo tema in Gran Bretagna mi sembra il migliore: dare vita ad un fondo finanziario a cui arriverebbero i finanziamenti delle banche e delle istituzioni finanziarie a cui le aziende distributrici di energia, penalizzate dai rincari delle bollette, possano ricorrere per le loro esigenze. Ci sono varie ipotesi su come ripagare questo costo del fondo e una di queste mi sembra che si potrà attuare" spiega Berlusconi.