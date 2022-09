Elezioni 2022, Giorgia Meloni sfotte Letta: grazie Enrico

07 settembre 2022 a

a

a

Il muro contro muro tra Giorgia Meloni e Enrico Letta si arricchisce di un nuovo capitolo. Nel corso di un comizio, il segretario Dem ha cercato di attrarre elettori spiegando che, chi non voterà il Partito Democratico, favorirà la vittoria di Giorgia Meloni alla prossima tornata elettorale. La dichiarazione è stata presa con simpatia dalla stessa Meloni che avrebbe tutto l'interesse a incassare in toto le preferenze di chi il 25 settembre non voterà il Partito Democratico. La leader di Fratelli d'Italia ha allora risposto a Letta con un eloquente e divertente post sui social.

«A una manifestazione di partito, Letta dice "chi non vota per il Pd, vota per Meloni e per la destra". Che dire...grazie Enrì!». Lo scrive sulla sua pagina Fb, Giorgia Meloni, che posta una sua foto sorridente con il pollice in su.