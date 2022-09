DiMartedì e caso Meloni, Crosetto pubblica il messaggio del giornalista di sinistra: "Processo ignobile"

07 settembre 2022 a

Guido Crosetto contro la trasmissione “diMartedì” per il trattamento ingiusto che, a suo dire, avrebbe subito Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, il partito in testa a tutti i sondaggi con il 25% delle preferenze. Uno dei padri fondatori di FdI, pur avendo lasciato la politica attiva, è onnipresente in questa campagna elettorale e ama comunicare con gli elettori tramite Twitter. Così ha fatto anche ieri sera.

Non sto seguendo @diMartedi e @La7tv ma mi arriva questo messaggio, da una giornalista autorevole, di sinistra: pic.twitter.com/r9F2xSyJfP — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) September 6, 2022

Sul suo account social ha scritto: “Non sto seguendo di Martedì, ma mi arriva questo messaggio, da una giornalista autorevole, di sinistra” e sotto lo screenshot di alcune osservazioni: “Non so se stai vedendo, ma a di Martedì stanno facendo un processo ignobile a Giorgia Meloni. Non ho MAI visto una manipolazione più schifosa e scandalosa. Hanno tagliato con il bisturi, sonori di Giorgia dal 2014 e virologi, scrittori, attori, più Bersani e Ronzulli (alleata della Meloni, nda) li commentavano. Un processo senza difesa. L’hanno fatta passare perfino per una che vuole abolire la legge 194!”. Non sfugge la volontà di Crosetto di sottolineare che la fonte, di cui però non rivela nome e cognome, è un giornalista di sinistra, dunque non in odore di simpatie meloniane. Per questo e a maggior ragione, i messaggi devono essere ritenuti imparziali, credibili e affidabili.