"Meloni vuole la guerra civile", Conte perde il freno sul Reddito di cittadinanza

A Giuseppe Conte scappa la frizione sul Reddito di cittadinanza e chi vuole rimuoverlo, come Giorgia Meloni. Tanto che arriva ad accusare la leader di Fratelli d'Italia di volere la guerra civile. "Un esponente politico come la Meloni che si candida a governare il Paese, ma che parte dal presupposto di rimuovere un sistema di protezione sociale vuole la guerra civile. È un atto assolutamente irresponsabile e aggravato dal fatto che lei guadagna da 20, 30 anni 500 euro al giorno con i soldi dei cittadini e vuole togliere 500 euro al mese facendo la guerra ai poveri. È una cosa vergognosa", ha detto il capo politico del Movimento 5 stelle intervenendo a Rainews 24.

"Il problema- spiega- è che siamo in una emergenza pazzesca, si sta scatenando una recessione severissima se la proposta della destra è quella di togliere il reddito di cittadinanza a persone già in difficoltà" come pensate "che reagiranno?".

Ieri la leader di Fratelli d'Italia nel corso di Porta a Porta, su Rai 1, ha ribadito: "Io sono per l’abolizione del reddito di cittadinanza. Lo dico chiaramente: serve assistenza per chi non può lavorare, per chi può ci sono i centri per l’impiego o il fondo sociale europeo".