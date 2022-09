Sondaggio YouTrend-Sky Tg24, il centrodestra stacca di venti punti la sinistra. Esplode l'astensione

05 settembre 2022 a

Dal sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24 emerge un netto divario tra la coalizione di centrodestra e quella di centrosinistra, con numeri che segnano un solco abbastanza importante tra i due opposti schieramenti. Entrambe le coalizioni, rispetto alla scorsa rilevazione, arretrano, con un distacco nell’ordine dei venti punti percentuali: il centrodestra scende al 47,3% (era al 48,5% la scorsa settimana), mentre il centrosinistra passa al 28,5% (era al 29,5% la scorsa settimana). Andando a guardare le singole forze politiche Fratelli d’Italia resta il primo partito con il 24,2% (24,1%), la Lega registra un 13,5% (13,8%), Forza Italia è all’8,1% (8,7%) e infine Noi Moderati è all’1,5% (1,9%).

Non se la passa bene la sinistra, con il Partito Democratico che è al 21,9% (22,3%) - ad oltre due punti di distanza da Giorgia Meloni - Sinistra italiana/Europa Verde si fermano al 3,5% (3,2%), +Europa al 2,2% (2,9%), mentre Impegno Civico di Luigi Di Maio è allo 0,9% (0,7%), non riuscendo minimamente ad avvicinarsi alla soglia di sbarramento. Guardando alle altre forze il Movimento 5 Stelle ottiene il 12,1% (11,1%). Azione/Italia Viva il 5,2% (5,3%) e ItalExit è al 2,6% (2,5%). Il dato del sondaggio YouTrend che maggiormente balza all’occhio è quello della quota di indecisi e astenuti, che cresce al 42% dal 38,8%. Quasi un italiano su due non sa per chi votare o non voterà.

La rivelazione evidenzia che le figure in cui gli italiani ripongono maggiormente fiducia sono ancora il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (61%) e il presidente del Consiglio uscente Mario Draghi (54%). A ruota i leader di partito Giorgia Meloni (39%), Giuseppe Conte (34%) e Silvio Berlusconi (29%). Inoltre il 90% degli italiani è preoccupato per l’arrivo dell’inverno e le sue conseguenze per il caro bollette e il disastro energetico che si sta abbattendo sull’Europa per via delle decisioni della Russia.