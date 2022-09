Sondaggio: Meloni stacca ancora Letta, cresce il M5S. Bonino e Di Maio sotto la soglia di sbarramento

03 settembre 2022 a

Meloni con FdI ancora saldamente prima, in leggero calo il Pd di Letta. Mentre cresce a sorpresa il M5S di Giuseppe Conte, ancora comunque distante oltre due punti percentuali dalla Lega di Salvini. E' la fotografia scattata dall'ultima rilevazione di Termometro Politico.

Nel dettaglio, FdI è in testa col 24,8%, il Pd in calo di tre decimi al 23%. Piccola flessione per la Lega (13,9%) mentre il M5S guadagna quasi un punto rispetto alla precedente rilevazione attestandosi all’11,6%. Forza Italia è data in calo di due decimi al 7%, il Terzo polo composto da Azione e Italia Viva sale al 5,1%. Sotto la soglia di sbarramento gli altri partiti: Italexit (2,8%), Sinistra/Verdi (2,7%), +Europa (1,7%), Italia Sovrana (1,7%), Unione Popolare (1,5%), Noi Moderati (1,1%), Alternativa per l’Italia (0,8%) e infine Impegno Civico (0,6%).

Il sondaggio settimanale di Termometro Politico è stato realizzato tra il 30 agosto e il 2 settembre 2022. "Anche questa campagna elettorale è stata inondata di promesse da parte dei partiti. La sorpresa è che a queste promesse la maggioranza degli elettori delle forze politiche in campo dà credito. Il 28% ci crede ciecamente mentre il 56,5% considera le promesse come indicazioni di una direzione che verrà poi rispettata. L’8% ritiene che gran parte delle promesse non saranno rispettate mentre solo il 4,3% è sicuro che alla fine non verrà rispettato alcun impegno preso in campagna elettorale dalle forze politiche".