Elezioni politiche, "tre ministri sicuri". L'indiscrezione nel centrodestra

Tutti gli ultimi sondaggi offrono uno scenario politico che vede il centrodestra in testa per prossime elezioni politiche del 25 settembre. Ma il nodo che resta da sciogliere, entrando nell'ambito dei retroscena politici, resta la squadra dei ministri. Un tema sul quale il leader della Lega ha sempre espresso una posizione chiara: le figure chiave dovranno essere indicate dalla coalizione, possibilmente in anticipo rispetto alle elezioni.

Sarebbero tre i nomi sicuri secondo un retroscena di Italia Oggi. Il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, che andrebbe a ricoprire la carica di ministro degli Esteri; Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa Internazionale sarebbe il titolare del dicastero alla Sanità e, infine, l'ex toga Carlo Nordio, candidato con FdI, al ministero della Giustizia.

Per quanto riguarda invece il ministero dell'Economia, punta di diamante che giocherà un ruolo decisivo per il futuro governo, ci sarà bisogno il gradimento del Quirinale. Il nome che circola, sempre secondo l'indiscrezione di Italia Oggi, è quello di Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo della Bce.