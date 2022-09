Sondaggi politici, Conte "risorge". E la rimonta del M5s agita Letta

Arnaldo Magro 03 settembre 2022 a

Giuseppe Conte è gasatissimo. Almeno così riferisce il ristretto staff, che sta girando l'Italia con lui, gomito a gomito. «È convinto di superare anche la Lega, di riportare il Movimento ad una sorta di rinascita».

A detta di molti esperti, Conte è colui che meglio sta interpretando la campagna elettorale. Le Politiche sarebbero per l'Avvocato, da considerarsi un Gange purificatore, in sostanza. L'ipotesi di essere terza forza parlamentare non solo lo galvanizza ma ridarebbe al Movimento, un ruolo ben definito in emiciclo. Quello dei guastatori. Questa tra l'altro, è la prima campagna elettorale che svolge. Mai si era ritrovato tra la gente, a caccia di consenso. E fare campagna elettorale, pare gli piaccia assai.

«Portatemi nei mercati, voglio il contatto con la gente, la gente mi vuole bene» avrebbe intimato messianicamente ai suoi. I salotti di Cernobbio andrebbero dunque lasciati ad altri perché il M5s, è tornato l'elemento di una volta. Si volta nuovamente pagina e si cambia anche nel look. Basta con i vestiti sartoriali e le pochette setose. Quella è roba da Premier, da avvocati imborghesiti e parcelle costose. Si gira solo con polo a maniche corte e pantaloni di cotone di ordinanza. Anche il ciuffo, facevano notare, pare più sbarazzino e meno curato rispetto a un tempo. Ora c'è da riconquistare lo scontento del popolo. «A la guerre comme a là guerre».