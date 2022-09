M5S, Beppe Grillo scompare dalla campagna elettorale: crollo di ricerche su Google

03 settembre 2022 a

Beppe Grillo scompare dalla campagna elettorale. Una vera e propria eclissi quella del garante e fondatore del Movimento 5 Stelle che preferisce non apparire in queste settimane prima del voto del 25 settembre. La linea temporale di Google Trends evidenzia come in Rete le ricerche sul nome di Grillo siano calate a picco dalla fine luglio, ultima sua sortita sulla scena politica.

Grillo preferisce che a tenere la ribalta sia il capo politico Giuseppe Conte. Pochissimi i suoi interventi anche negli ultimi giorni. L'ultimo è stato quello di inizio settembre in cui si è schierato contro l’uso dei jet privati e, dal suo nlog, ha avanzato la proposta di replicare la campagna attiva in Francia su Twitter come I Fly Bernard, "in cui vengono spiegate le modalità per tracciare i voli privati e come identificarne i proprietari, i km che percorrono e i proprietari". "Potremmo farlo anche noi in Italia, che ne dite?", ha suggerito il garante M5s. Grillo non ha fatto altro che cavalcare una campagna - quella contro i jet privati - lanciata poco prima dai Verdi e Sinistra italiana.