Sondaggio Noto, "M5s cresce ai danni del Pd". Dato brutale per Letta a L'aria che tira

È un sondaggio elettorale destinato a far discutere quello presentato da Antonio Noto mercoledì 31 agosto a Porta a Porta, su Rai 1. Per vari motivi. Il centrodestra è in testa con il 47 per cento dei consensi davanti al centrosinistra (26.5%), Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 23,5%. e il Terzo polo di Azione-Italia viva (8) supera Forza Italia (7,5). Al secondo posto il Pd (con Art.1 e Psi) al 20 per cento, seguono la Lega con il 13,5, il M5S con il 12.5, Sinistra italiana-Europa verde 3 per cento, Noi moderati 2,5, +Europa 2, Italexit per l’Italia 2,8, Impegno Civico 1,5.

Per valutare i numeri, infatti, occorre capire le tendenze, spiega il sondaggista ospite giovedì 1 settembre de L'aria che tira estate, su La7. Il dato più rilevante è quello della crescita del Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte dato oggi al 12,5 per cento, un risultato insperato qualche settimana fa. "Prima della crisi di governo il M5s oscillava tra il 9 e il 10 per cento, il minimo storico. Poi ha cominciato a recuperare pochi decimali alla volta e negli ultimi 15 giorni ha accelerato, aggregando più consenso" spiega il direttore dell’Istituto Demoscopico Noto Sondaggi.

Se Conte guadagna consensi, qualcuno evidentemente li perde. "Il Partito democratico ha due concorrenti", spiega il sondaggista che ricorda come Enrico Letta condivida parti di elettorato potenziale sia con il M5s, sia con il Terzo polo. "Sta perdendo piccole quote, a sinistra" verso Conte, e nell'area moderata verso Matteo Renzi e Carlo Calenda. "Il Movimento 5 stelle sta crescendo ai danni del Pd", è la conclusione di Noto.