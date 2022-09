Elezioni, Maria Giovanna Maglie punge Sergio Mattarella: “Si rassegni, vincerà il centrodestra”

01 settembre 2022 a

Maria Giovanna Maglie interviene a gamba tesa su Sergio Mattarella dopo un retroscena pubblicato da Dagospia sulle eventuali mosse del presidente della Repubblica dopo le elezioni del 25 settembre. “Che il suo affezionato estimatore, ovvero Dagospia, ci ricordi a ogni pie' sospinto che Mattarella non è equidistante, è una delle stravaganze inquietanti della campagna elettorale, ma credo che debba rassegnarsi: il centrodestra vince” il messaggio della giornalista su Twitter.

L'incarico al centrodestra? "Non è detto..." Dago-bomba su Mattarella, il retroscena

In un articolo sul proprio portale Roberto D’Agostino ha evidenziato che “se la destra trionfa non è detto che Mattarella incarichi la coalizione vincente. Finora i tre caballeros non hanno squadernato un’idea o un progetto o un nome che li veda uniti. Una volta verificate le visioni contrapposte (dalla politica estera alla scelta dei ministri), acclarata la mancanza di unità di intenti, il capo dello Stato può decidere di dare un incarico esplorativo al partito che ha raccolto più voti. A 24 giorni dalle urne, in base a tutti i sondaggi, è quello di Donna Giorgia. Ed ecco perché - spiegava il retroscena - Enrico Letta si sbraccia tanto affinché il Pd sia il primo”.