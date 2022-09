Covid, ora Speranza vuole il confronto tv con Meloni: "Io e te, sulla sanità"

01 settembre 2022 a

Un confronto sulla pandemia. Il ministro della Salute Roberto Speranza lancia la sfida a Giorgia Meloni. "Vedo che le tue invettive somigliano sempre più a quelle dei novax. Perché non facciamo un bel confronto sulla sanità io e te dove e come vuoi? Ti candidi a governare l’Italia. È giusto che tutti sappiano cosa pensi davvero della campagna di vaccinazione", ha scritto su Twitter replicando a sua volta a un tweet in cui la leader di Fratelli d'Italia lo accusa di aver "completamente fallito sul piano sanitario" e propone una commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia, puntualizzando che con Fdi e centrodestra non ci sarà più green pass.

Meloni ha ribadito nei giorni scorsi la necessità di istituire una commissione d’inchiesta sulla gestione della pandemia: "Assolutamente sì, è una delle proposte del nostro programma: troppe cose non hanno funzionato, su troppe cose non abbiamo avuto risposte, troppe scelte fatte in Italia non erano supportate da evidenze scientifiche", ha detto la leader di FdI nella trasmissione Fuori dal coro, su rete 4. "Io credo che molte misure abbiano dimostrato la loro inefficacia, le faccio l’esempio su cui batto da tempo: le scuole si potevano tenere aperte, abbiamo fatto pagare ai giovani italiani un prezzo altissimo".