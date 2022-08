Controcorrente, Guido Crosetto svela pregi e difetti di Giorgia Meloni

31 agosto 2022 a

Giorgia Meloni è caparbia e carismatica. Ospite della trasmissione Controcorrente, su Rete4, l'imprenditore e co-fondatore di fratelli d'Italia ha disegnato un profilo della leader che lui stima molto. "Ho fondato Fdi insieme a Giorgia Meloni e sentivo in quell'essere umano un carisma particolare. Quando le persone mi chiedono se sono tranquillo a vedere Meloni premier io rispondo sì, sono tranquillo perchè so che lei al primo punto della sua vita mette quello di servire le istituzioni di questo paese prima di sé stessa" ha spiegato Crosetto.

"Ci sono persone che nascono così siamo tutti diversi. Lei ha questa cosa: non significa che sarà infallibile ma so che cercherà di fare al meglio quel lavoro sacrificando sé stessa come ha fatto per arrivare dove è. Sapete perchè è arrivata lì? Alle 7 del mattino, alle 11 di sera, tutti i giorni dell'anno sacrificando la vita il lavoro, vista l'intelligenza probabilmente anche una parte economica e gli affetti con una caparbietà e una dedizione di cui io, così come tutti gli uomini non sarei capace" prosegue Crosetto che è disponibile anche ad analizzare i difetti della leader.

Dopo aver descritto il difetto di Giorgia Meloni però Crosetto spiega perchè è sbagliato credere che lei sia un pericolo per la democrazia. "Se volete vi parlo anche dei difetti di Giorgia Meloni. La caparbietà o la capacità sul lavoro sono grandissimi pregi ma ogni tanto il fatto che lei sia cosi pignola e voglia veder tutto può essere un problema perchè non riuscirà a farlo. Ma quello che dico è che lei non è un pericolo per la democrazia. Anzi. Il giorno che Giorgia Meloni giurerà sulla Costituzione la difenderà come non la hai mai difesa nessuno. E a proposito delle modifiche che vorrebbe attuare la leader ha precisato che vuole cambiare la Costituzione ma Sa perfettamente che le regole con cui si gioca si cambiano con il consenso di tutto il Parlamento" ha concluso.