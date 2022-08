Elezioni 2022, Giorgia Meloni contro le bugie della sinistra e legge elettorale

31 agosto 2022 a

«Questa legge elettorale fa schifo, l’unico vantaggio che ha è che è facile votare. Non serve fare mille segni». Così la presidente di Fdi, Giorgia Meloni, nel corso di un evento elettorale a Pescara. «Io sto facendo campagna elettorale, cerco di dire cosa vorrei fare», mentre la sinistra «parla di me tutto il giorno. Ma tanto io non ho paura di niente e di nessuno. Il livello di questa campagna elettorale è indegno. L’odio, la violenza, le menzogne verso di noi...e non avete ancora visto niente. Hanno il terrore di perdere l’egemonia di potere perché a livello di idee non gli è rimasto niente da dire».

La leader di Fratelli d'Italia accusa la sinistra anche di aver svenduto i fiori all'occhiello del Made in Italy. «Tutti vogliono comprare prodotti italiani e l’Italia in questi anni ha svenduto marchi italiani. Una follia. Abbiamo visto andarsene in questi anni marchi grazie alla compiacenza di una classe politica che faceva finta di girarsi dall’altra parte perché in Europa magari gli davano una pacca sulla spalla e gli dicevano "quanto sei bravo, hai perso le elezioni ma ti aiutiamo a stare al governo lo stesso", e questo è accaduto. Oggi quei marchi noi li vogliamo difendere perché sono pezzi fondamentali della nostra ricchezza», sottolinea Meloni.