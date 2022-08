Controcorrente, figuraccia di Alan Friedman: "Vorrei che Meloni..." e Giuli lo gela in diretta

30 agosto 2022 a

a

a

Dibattito acceso su Giorgia Meloni nello studio di Controcorrente. Il tema che agita gli ospiti è la polemica provocata dalle frasi di due cantanti Italiane, Elodie e Loredana Bertè, contro Giorgia Meloni. Alan Friedman non perde occasione e interviene attaccando la leader di Fratelli d'Italia. "Vorrei vedere la Meloni che promette che non cercherà di togliere o danneggiare i diritti alle donne che devono esser libere di scegliere cosa fare del loro corpo. E gradirei anche una Meloni che dice esplicitamente 'non sono omofoboica o anti gay' perchè lei ha urlato in Spagna, nel convegno Vox, 'basta con la Lobby LGBT' e queste non sono posizioni rassicuranti per gli elettori che non la pensano come lei. Il 25 per cento degli italiani la possono pensare cosi" ammette Friedman "ma non si può imporre questo pensiero agli altri" dice il giornalista.

Centrodestra verso il cappotto nei collegi: il dato choc per Letta

Ma la replica di Alesandro Giuli lo zittisce contraddicendo la sua tesi e tirando fuori le prove: "Osservo che proprio oggi Giorgia Meloni ha duramente criticato la Cina per la schedatura degli omosessuali, quindi in un certo senso è andata incontro alle esigenze di cui parlava Alan Friedman. A meno che il mio telefono non è improvvisamente diventato meloniano" spiega Giuli, "Giorgia Meloni lo ha fatto". E Alan Friedman è rimasto gelato.