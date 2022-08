Elezioni, Elsa Fornero a sorpresa su Giorgia Meloni: “Acume politico, non sbaglia nulla”

31 agosto 2022 a

a

a

Elsa Fornero, ex Ministro del lavoro nel governo tecnico guidato da Mario Monti, ha rilasciato un’intervista a La Stampa nella quale affronta gli scenari politici in vista delle elezioni del 25 settembre e sorprendentemente spende belle parole per Giorgia Meloni: “Sente odore di governo, si considera vicina alla meta. Siccome sa che i problemi del paese sono tanti, cerca di essere più prudente di alcuni che, anche della sua alleanza, prudenti non sono. Meloni ha adottato un modello diverso dalla classica donna della destra, tutta patria e famiglia. Mi sembra un altro segno di acume politico. Guarda lontano e ci riporta a discorsi un po' più lungimiranti ai quali non eravamo abituati. Lo dico anche se mi sento distante da Meloni, ma va riconosciuto che in campagna elettorale sta evitando gli errori, il video sullo stupro, grave, è - sottolinea Fornero sulle leader di Fratelli d'Italia - uno di pochi. Ha impostato un percorso al termine del quale si vede presidente del consiglio, prima donna in Italia. sa che essere al governo comporta responsabilità, che i mercati contano e possono determinare uno stato di emergenza finanziaria in men che non si dica. Meloni lo sa bene e agisce con prudenza”.

“Dice bugie”. Fornero sbotta e insulta Salvini sulle pensioni

L’astensionismo la farà da padrone alle urne: “È un segnale di sfiducia in una politica che, ogni volta che c'era da compiere scelte lungimiranti e magari impopolari, se l'è data a gambe sventolando teorie complottistiche. Gli elettori lo hanno capito. Pensano che i politici siano bravi solo quando c'è da distribuire qualcosa, magari aumentando il debito. Ma se i problemi sono reali, dal Covid al gas, non trovano le giuste soluzioni. La delusione - conclude Fornero - è inevitabile”.