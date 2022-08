Salvini smonta la riforma Fornero: mai più pensioni a 67 anni

28 agosto 2022 a

«Ero in televisione con la Fornero che ha detto una cosa che mi ha fatto imbestialire: che questi anziani dovrebbe lavorare un po’ di più. Che 41 anni di lavoro di fabbrica, in spiaggia, in negozio, negli ospedali, a scuola, nei campi e sui camion non sono sufficienti per andare in pensione. La Fornero parla così perchè forse non ha mai lavorato in vita sua. È una follia andare in pensione a 67 anni». Matteo Salvini torna a parlare - in un appauntamento elettorale a Barletta - della riforma delle pensioni che la Lega vorrebbe realizzare se andrà al governo «Il vantaggio di cancellare la legge Fornero» - che è stata Ministro del governo Monti - «è restituire dignità, vita e pensione - ha concluso Salvini - a chi ha più di 60 anni e contemporaneamente aprire il lavoro a chi ha 20 anni che altrimenti non campa senza lavoro».

"Vergognati" Salvini smaschera Fornero. La frase choc dell'ex ministra sugli anziani

In serata, intervenendo alla manifestazione organizzata da Affaritaliani.it il leader della Lega ha parlato di chi potrebbe fare il premier: «La partita finisce quando l’arbitro fischia, ancora nulla è deciso e mi sembra prematuro parlarne. Siccome sono un’inguaribile ottimista penso che la Lega possa diventare prima partito e dal 26 settembre Mattarella farà quello che riterrà opportuno e sono felice di concorrere per il mestiere più bello del mondo, cioè il presidente del Consiglio di questo straordinario paese».