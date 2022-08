L'aria che tira, Elsa Fornero sbotta e insulta Matteo Salvini: "Dice bugie". Scontro sulle pensioni

30 agosto 2022 a

a

a

Continua la polemica sulla riforma delle pensioni tra Matteo Salvini ed Elsa Fornero. Questa mattina la professoressa Fornero, ex ministra del governo Monti, ospite de L'aria che tira Estate torna ad attaccare il leader della Lega. "Non conosce il valore dell'educazione e della cultura e dice bugie" è l'accusa lanciata da Fornero che risponde così a Salvini che in un comizio aveva spiegato il suo piano per le pensioni, Quota 41, e le ragioni per le quali ritiene opportuno anticipare l'età pensionabile.

"Vergognati" Salvini smaschera Fornero. La frase choc dell'ex ministra sugli anziani

Durante il comizio inoltre Salvini aveva accusato la professoressa "di non aver mai lavorato". Così Elsa Fornero, piccata, si è lanciata nel suo attacco al leader leghista: "Salvini dice ogni giorno bugie e purtroppo ci sono persone che ci credono e applaudono" accusa l'ex ministra del governo Monti. "Salvini è bugiardo quando parla della mia riforma, forse non ha il senso dell'educazione e non conosce il valore della ricerca e dell'istruzione" prosegue nel suo sfogo Fornero. Nel frattempo sembra che il governo Draghi non abbia intenzione di prorogare Quota 102 oltre il 31 dicembre 2022 lasciando così spazio alla proposta di Salvini che chiede a gran voce l' intervento con Quota 41 per permettere a milioni di italiani di andare in pensione prima dei 67 anni fissati dalla riforma Fornero.

“Rialzo delle pensioni minime”. La promessa del centrodestra in vista del voto