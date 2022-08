Pensioni minime a 1000 euro, quota 41 e il benefit per le casalinghe: il piano del centrodestra

28 agosto 2022 a

Il centrodestra continua la propria battaglia sulla riforma delle pensioni in caso di vittoria delle elezioni e salita al potere dopo il governo guidato da Mario Draghi. Uno dei punti su cui sta più battendo Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, è quello della pensione minima a 1000 euro. L’ex presidente del Consiglio ha però in testa l’idea di voler estendere questa misura anche alle casalinghe. "Quella particolare categoria che non ha pagato contributi ma ha duramente lavorato in casa, parlo delle nostre mamme e delle nostre nonne", le parole del Cav sulla questione.

"Follia andare in pensione a 67 anni". Salvini smonta la riforma Fornero

C’è poi anche da tenere in considerazione la strategia di Matteo Salvini, che ieri ha polemizzato a distanza con Elsa Fornero.”Il primo provvedimento che Salvini porterà in Consiglio dei ministri, se gli italiani ci voteranno, è l'azzeramento della legge Fornero e l'avvio di Quota 41”, la promessa del numero uno della Lega, che vuole mandare i lavoratori in pensione con 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica. "L'azzeramento della legge Fornero fa bene a Napoli e fa bene a tutta Italia. Mandare in pensione chi lavora da 41 anni significa aprire quegli spazi di lavoro ai giovani che altrimenti vivono di precariato a vita” ha ribadito ancora Salvini con fermezza.