Elezioni, Matteo Salvini e l'abbraccio con Giorgia Meloni: "Uniti si vince, a sinistra le divisioni"

La forza straordinaria delle immagini, a volte, vale più delle parole. È il caso della foto postata sui social da Matteo Salvini in cui è ritratto abbracciato a Giorgia Meloni. I due leader sono entrambi sorridenti. Nel testo, un messaggio agli italiani e anche agli avversari: "Lasciamo alla sinistra divisioni, rabbia e polemiche. Uniti si vince".



Lasciamo alla sinistra divisioni, rabbia e polemiche. Uniti si vince pic.twitter.com/pAHLtJU1Tw — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 29, 2022



La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha commentato l'immagine su Instagram scrivendo: "La migliore risposta alle invenzioni della sinistra su presunte divisioni". L'incontro tra i due leader, entrambi a Messina per impegni elettorali, è avvenuto al Circolo del Tennis di Messina, in riva al mare. Nel pomeriggio Giorgia Meloni sarà a Catania con Nello Musumeci mentre Matteo Salvini a

Scicli, nel ragusano. La presidente di Fratelli d'Italia, a proposito dell'incontro con Salvini, parlando a Messina ha detto: "Non è un derby a distanza, ci siamo detti qualche giorno fa con Matteo che bisogna incrociare le agende. Abbiamo tutti 20 giorni per fare venti regioni, quindi è normale che si possano sovrapporre le date. Penso che ci vedremo con Matteo più tardi, abbiamo in programma di riuscire a prendere un caffè insieme per fare il punto anche su questo. Succede, è normale. Capita di andare in una regione e trovare Matteo, in un'altra Renzi, stiamo tutti facendo lo stesso lavoro è normale che ci si incroci".