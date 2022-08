Clandestini, Giorgia Meloni dice basta all'immigrazione incontrollata: “Sì al blocco navale”

28 agosto 2022 a

a

a

Ancora sbarchi sull’isola di Lampedusa e hotspot sempre di più al collasso. Non si arresta un flusso da record di immigrati che arrivano in Italia, un andamento che ha stufato Giorgia Meloni e tutto il centrodestra. In vista delle elezioni del 25 settembre la leader di Fratelli d’Italia propone una ricetta per porre un freno al continuo arrivo di clandestini nel nostro Paese: “Uno Stato serio controlla e difende i propri confini. Non mi stancherò mai di ribadire che l’unico modo per fermare l’immigrazione clandestina è il blocco navale: una missione europea in accordo con le autorità nordafricane. Solo in questo modo sarà possibile mettere fine alle partenze illegali verso l’Italia e alla tragedia delle morti in mare. È - dice senza indugi Meloni tramite un post sul proprio account Instagram - giunto il momento di voltare pagina. Avverrà il 25 settembre se gli italiani ci daranno fiducia”. La soluzione, anche per Meloni è quindi quella di attuare un blocco navale intorno all'Italia per fermare gli sbarchi.