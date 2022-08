Quarta Repubblica, “la Lega c'è, gli altri?”. Matteo Salvini chiede 30 miliardi per l'emergenza bollette

29 agosto 2022 a

“Governeremo insieme per cinque anni”. Nell’edizione del 29 agosto di Quarta Repubblica, il programma tv del lunedì sera di Rete4 con Nicola Porro alla conduzione, è ospite Matteo Salvini, leader della Lega, che spazza via ogni tipo di polemica che prova ad aizzare la sinistra per tentare di dividere la coalizione di centrodestra: “Quanto staremo insieme con Fratelli d’Italia e Forza Italia? Cinque anni, cinque anni. Noi governiamo insieme la maggior parte delle regioni italiane, a differenza della sinistra che è divisa in quattro, noi abbiamo un’idea di Italia”.

“Matteo Renzi - dice Salvini sul numero uno di Italia Viva, anche lui ospite in apertura di trasmissione - ha cambiato 38 volte idea in 38 giorni, quindi non mi interessa polemizzare con lui. Prima Carlo Calenda era il demonio e ora ci si è alleato. Chi sceglie la sinistra - sottolinea il leghista - sceglie la legge Fornero invece la Lega propone Quota 41. Se gli italiani mi sceglieranno reintrodurremo i decreti sicurezza. La Lega non ha candidato Vip o personaggi televisivi come il Pd. In Sicilia abbiamo candidato il presidente dell’Unione italiana ciechi. Noi siamo il partito che vuole più rigassificatori, più trivelle, il nucleare, il ponte sullo Stretto. Sono favorevole ai rigassificatori e al nucleare, voglio un Paese che cresce e che corre L’emergenza oggi è aiutare le persone a pagare le bollette del gas”.

L’ex ministro dell’Interno vuole approfondire la crisi energetica e le mosse da attuare immediatamente per aiutare gli italiani: “Io ho chiesto alla politica di metterci d’accordo per seguire il modello francese ossia stanziare 30 miliardi per mettere un tetto all’aumento delle bollette. Ci dobbiamo riunire domani e dare incarico al governo che è ancora in carica di fare questo intervento di 30 miliardi. Se non si fa è perché qualcuno non vuole farlo, la Lega - chiosa Salvini - c’è”.