Gianluigi Paragone rivela il trucco del governo sulle dimissioni: “Hanno sbagliato i conti”

Gianluigi Paragone torna all’assalto di Mario Draghi e dell’esecutivo uscente. A meno di un mese dall’appuntamento elettorale del 25 settembre il leader di Italexit ha pubblicato su Twitter un messaggio in cui attacca l’ex banchiere centrale europeo e il resto dei ministri: “Dimissioni del Governo ed elezioni anticipate. Una accelerazione cercata per evitare di ritrovarsi a marzo/aprile/maggio con il paese reale in ginocchio. Ed hanno sbagliato i conti”. Al momento l’Italia viene infatti travolta dalla crisi dell’energia, con rincari di bollette non sostenibili per cittadini ed imprese, con alcune aziende che hanno già annunciato la chiusura e denunciato i costi troppo elevati di luce e gas.

“Non sta salvando nessuno”. Paragone inchioda Draghi: le responsabilità del premier

Sul tema del gas Paragone ha poi pubblicato un altro messaggio tirando in ballo i rapporti dell’Ue con la Russia: “Vladimir Putin ha spostato la guerra dal terreno al mercato dell’energia. Noi abbiamo bisogno del gas russo, per lavorare e per scaldarci. E tutto quello che sanno dirci è che dovremo fare il lockdown energetico”.