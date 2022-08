Elezioni, Matteo Renzi umilia Enrico Letta: "Imbarazzante, le ha sbagliate tutte"

29 agosto 2022 a

Matteo Renzi torna all'attacco e nel mirino mette il suo avversario, ormai da anni ex collega di partito, Enrico Letta. Durante la presentazione delle liste dei candidati di Italia Viva e Azione in Lombardia per le elezioni politiche del 25 settembre Renzi si dice dispiaciuto di vedere il suo ex partito, il Pd, "nelle mani dei populisti di sinistra". Un attacco feroce che si scaglia sia contro le proposte in campagna elettorale sia contro il leader Enrico Letta e le sue scelte. “Per salvare l’ambiente non serve abolire il jet privato, serve il nucleare e gli impianti per tirare su l’energia. Vedere il Pd nelle mani dei populisti di sinistra mi dispiace”.

“Quello che ora nessuno dice”. Renzi a valanga contro Di Maio e Letta

Poi l'affondo nei confronti del segretario dem, colpevole di aver scelto di allearsi con il partito di Fratoianni: “Letta ha fatto un percorso netto, non ne ha azzeccata una neanche per sbaglio, un orologio rotto segna l’ora esatta almeno due volte al giorno, Enrico neanche quello. Sono molto dispiaciuto per il Pd, Però non capisco la ratio: o fai l’agenda Draghi o fai l’agenda Fratoianni. La prima è la credibilità del Paese, la seconda è la quintessenza della demagogia” ha detto Matteo Renzi.