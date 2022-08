Matteo Renzi a valanga contro Luigi Di Maio: partito come rivoluzionario, finito così

28 agosto 2022 a

a

a

Matteo Renzi lancia un attacco multiplo contro Luigi Di Maio. Il leader di Italia viva ha partecipato a Viareggio a Gli incontri del Principe e ha elencato punto per punto tutte le pecche del ministro degli Esteri: “Sento che qualcuno a sinistra propone di abolire i jet privati. Quei voli di stato su cui voi giornalisti mi avete massacrato ora li fa Di Maio. Però il triplo di quelli che facevo io. L’air force Renzi, come lo chiamavate, ora lo usa Di Maio. Che, dicono, è migliorato. Peggiorare era difficile. Però ora ci va Di Maio che è diventato idolo di un certo mondo culturale…”.

Record di sbarchi, Meloni ha la soluzione contro l'invasione di clandestini

“Di Maio - l’altro affondo dell’ex presidente del Consiglio - è partito rivoluzionario, è finito con Bruno Tabacci. Chi vota il Pd non può votare per Di Maio, che ha detto che a Bibbiano il Partito Democratico rubava i bambini, che propose l’alto tradimento per il presidente Mattarella, che attaccava il Pd su qualsiasi inchiesta o arresto che riguardava il partito”.

“Niente decreti in programma”. Draghi stupisce i partiti sul piano-gas

Renzi è ritornato anche sulle ultime elezioni del presidente della Repubblica: “Sarebbe stato meglio Draghi al Quirinale? Sarebbe offensivo nei confronti di Mattarella. Mattarella fa benissimo il presidente della Repubblica. Quando però vedo Di Maio che dice di aver portato lui Mattarella al Quirinale... In realtà Di Maio è quello che ha proposto l’impeachment di Mattarella. E la settimana dopo ha detto che è il suo angelo custode”. “Ci sono quattro coalizioni: una la destra guidata dalla Meloni, che è da sempre contro Draghi, alleata con Berlusconi e Salvini che l’hanno sfiduciato. Il M5S, con Conte che ha aperto la crisi contro Draghi. Il Pd, fra parentesi io non so che sia successo a letta ma da quando si sono annunciate le elezioni non ne sta azzeccando una nemmeno per sbaglio, che ha detto voglio l’agenda Draghi e alla fine ha preso l’agenda fratoianni. Gli unici che lo hanno sostenuto siamo noi del Terzo Polo. Se volete la Meloni fate pure, io - chiosa Renzi - penso che Draghi sia il migliore e farò di tutto per riportarlo a palazzo Chigi”.