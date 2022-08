Gianluigi Paragone inchioda Mario Draghi sulla crisi energetica: “Che fine ha fatto?”

28 agosto 2022 a

La crisi dell’energia e del prezzo del gas sta mettendo in ginocchio l’Italia e in particolare le imprese, che devono chiudere i battenti per via di bollette da capogiro che non sono più sostenibili. Sul tema si è espresso su Twitter Gianluigi Paragone, leader di Italexit, che chiama a rispondere delle proprie responsabilità Mario Draghi, che al momento non è disposto ad effettuare uno scostamento di bilancio per porre fine all’emergenza. “Dov'è adesso l'uomo che ‘ha salvato l’Euro’? Dove è Draghi per salvare la piccola impresa?”, le parole di Paragone. “Ha messo il tetto al prezzo del gas, lui. .....bravo ciula!” ha poi rincarato la dose in un altro messaggio sul social network il senatore, che secondo i sondaggi supererà la soglia dello sbarramento del 3% alle prossime elezioni politiche in programma il 25 settembre.