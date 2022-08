Elezioni 2022, Silvio Berlusconi sbarca su TikTok: la mossa del Cavaliere per conquistare i giovani

27 agosto 2022 a

Una cosa non si può negare su Silvio Berlusconi, ossia che il leader di Forza Italia dai tempi della famosa videocassetta con 9 minuti e 25 secondi di filmato con cui si candidava alle elezioni del 1994 ha innovato la comunicazione politica. I tempi cambiano, e il Cavaliere in vista del voto del 25 settembre si adatta alle nuove tecnologie. "Domani sarò presente anche su TikTok con contenuti dedicati a questo mezzo di informazione", ha annunciato sabato 27 agosto Berlusconi intervenendo telefonicamente alla kermesse politica di Affaritaliani a Ceglie Messapica (Brindisi).

Nel suo intervento l'ex premier ha detto: "Io sono qui e farò quello di cui il Paese ha bisogno", mentre "tutti gli altri in campo sono dei professionisti della parola e della politica, che nella loro vita non hanno mai lavorato". "Tutto quello che fanno le uomini e le donne di Forza Italia ha sempre la mia regia: anche questo è molto importante". Sul piano energetico Berlusconi ha affermato che "è necessario che dal primo giorno il nuovo governo di centrodestra realizzi come priorità assoluta gli obiettivi del nostro programma, che la sinistra ha bloccato per tutti questi anni: i termovalorizzatori, i rigassificatori, le trivellazioni, gli impianti per le energie alternative e il rilancio del nucleare pulito".

Intanto c'è grossa curiosità per come Berlusconi declinerà questi e altri temi per il pubblico di TikTok, il social dei mini-video che ha un pubblico composto soprattutto di giovanissimi. Il Cavaliere, spiegano i suoi, dovrebbe sbarcare "prossimamente", ma già domani potremmo vedere la prima "clip".