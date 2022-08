Scivolone social di Carlo Calenda, l'annuncio è disastroso: ricoperto di insulti

26 agosto 2022 a

Il segretario di Azione, Carlo Calenda, mette il turbo in campagna elettorale e con un tweet annuncia lo "sbarco" su TikTok, la piattaforma social in ascesa soprattutto tra i più giovani. Calenda pubblica un video in cui prova ad essere ironico avvertendo gli utenti utenti di non saper ballare e di sembrare un orso ubriaco e di non poter dare consigli di make up perché "c'ho la pancia e sono brutto". L'ironia del leader di Azione però non sembra essere recepita dai suoi follower che si scatenano in una valanga di insulti e prese in giro.



Da oggi sbarchiamo su Tik Tok. Proviamo a usarlo insieme in modo del tutto diverso? Parliamo di politica, cultura, libri e proposte.



Vi aspetto: https://t.co/j9aIgubpC6#ItaliaSulSerio pic.twitter.com/UM9NCdHOD8 — Carlo Calenda (@CarloCalenda) August 26, 2022

"Da oggi sbarchiamo su Tik Tok. Proviamo a usarlo insieme in modo del tutto diverso? Parliamo di politica, cultura, libri e proposte" ha scritto Calenda nel tweet che annuncia l'arrivo su TikTok corredata dall'hastag #ItaliaSulSerio. Uno scivolone di Calenda che viene punito dagli utenti che si sono scatenati in risposte esilaranti. "Ah Carlo, era meglio se ballavi o parlavi di make up!", "Quando vogliono fare i giovani senza sapere di che cosa parlano. Questo è", "Da Calenda twittatore a Calenda tick toker è un attimo", "Ormai è più social dei ferragnez". E ancora: "provi con un balletto, attirano molti like", "idea fallita in partenza. Spero di sbagliarmi, ma è come entrare ad un concerto rock in pieno svolgimento e sperare che ti diano retta mentre cerchi di analizzare un testo di Dante. Io TikTok, l'avrei lasciato stare. Non è detto che si debba essere per forza ovunque". Insomma, l'annuncio dello sbarco su TikTok sembra più un clamoroso autogol che una seria strategia elettorale.