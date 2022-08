Elezioni, l'Italia vuole Giorgia Meloni premier: il sondaggio che la incorona

26 agosto 2022 a

Sempre più in alto, con una crescita che non vede eguali. Giorgia Meloni, a meno di un mese dalle elezioni politiche del 25 settembre, può sorridere per il sondaggio di Lab21.01: la leader di Fratelli d’Italia piace al 23,4% degli italiani. Rispetto alle rilevazioni del 19 agosto il gradimento cresce di uno 0,8%, mantenendo il primato tra i leader della politica e conquistando ancora una volta il gradino più alto del podio nella corsa per ricoprire il ruolo di presidente del Consiglio.

Più di tre italiani su dieci (il 36,1%) pensa che Meloni farebbe un buon lavoro, mentre il 27,4% è convinto che non sarebbe in grado di governare. Il 36,5%, evidenzia Affari Italiani, non si esprime. Tra i valori che maggiormente si associano alla numero uno di FdI spiccano il carisma (livello di associazione 8,2), la determinazione (8,1), la coerenza (8,1), la tendenza al tradizionalismo (7,9), la vicinanza alla gente (7,3) e l’onestà (7,1). Una corsa spianata verso il traguardo del governo.