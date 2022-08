Devianze, la lezione di Giorgia Meloni ad Enrico Letta: “Ecco mia madre”. Sinistra muta

26 agosto 2022 a

Giorgia Meloni rispedisce al mittente le accuse della sinistra per un post social sulle devianze. La numero uno di Fratelli d’Italia racconta la propria esperienza personale e quella della mamma Anna, mettendo a tacere le critiche di chi ha usato quella parola come pretesto per infuocare la campagna elettorale in vista dell’appuntamento del 25 settembre, in primis Enrico Letta, segretario del Partito Democratico: “Questa è Anna, la mia mamma, la persona alla quale devo tutto. Soffre di obesità da quando, più giovane, ebbe una depressione perché era rimasta senza lavoro a crescere sola due figlie. A monte c'è un problema di metabolismo molto lento, che ha portato anche me a essere obesa da ragazza, come ho avuto modo di raccontare in passato. Come l'ho combattuto io? Con lo sport”.

“Ecco, da giorni - prosegue ancora Meloni che ha allegato al lungo messaggio una foto con la madre - mi sento dire che considero deviati gli obesi. Qualcuno pensa davvero, in coscienza, che io possa considerare deviata mia madre, una delle persone che amo di più al mondo, o me stessa, che con questo problema ho combattuto una vita e ne conosco perfettamente le difficoltà e i rischi? Il tema che ho cercato di porre è: i disturbi del comportamento alimentare vanno favoriti o prevenuti? Affrontati o ignorati? E come? I miei avversari rispondano su questo, invece di continuare a mistificare le mie parole e i miei intenti per gettarmi odio addosso, perché non hanno argomenti. Vediamo - la stilettata finale della leader di FdI - se ne sono capaci”.