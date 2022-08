Il sondaggio Tecnè a Controcorrente: di quanto è in vantaggio il centrodestra

25 agosto 2022 a

I sondaggi infiammano la campagna elettorale ad un mese dalle elezioni del 25 settembre. Sarà un mese "caldo" e imprevedibile. Nello studio di Controcorrente, ospite di Veronica Gentili c'è Michela Morizzo, amministratore delegato di Tecnè, che snocciola i numeri del nuovo sondaggio realizzato per Mediaset che pronosticano l'orientamento di voto degli italiani.

È il centrodestra a guidare le coalizioni al 49,6%, il centrosinistra arriva al 29%, il Movimento 5 Stelle invece si attesta al 10%, la coalizione del Terzo Polo arriva al 4,9% mentre Paragone e altri partiti minori arrivano al 6 per cento. Guardando invece nel dettaglio dei singoli partiti, Michela Morizzo spiega: "Fratelli d'Italia cresce e arriva al 24,6% seguita dal Pd che scende al 22,6%, la Lega in lieve calo al 12,7%, Forza Italia al 11,1%, il Movimento 5 Stelle cresce leggermente al 10,5%, Azione e Italia Viva arrivano al 4,9%, Noi con l'Italia di Maurizio Lupi al 1,2%, Sinistra Italiana e Verdi al 3,3%, +Europa al 2,5%, Impegno Civico arriva allo 0,6% e Italexit di Paragone al 2,9, mentre gli altri partiti raggiungono il 3,1%". Il vantaggio del centrodestra, pronosticato da tutti i sondaggisti dall'inizio della campagna elettorale, lascia pronosticare quindi una vittoria schiacciante della coalizione nei collegi uninominali. Ma in un mese di campagna elettorale tutti gli equilibri possono ancora cambiare.