Sondaggio a un mese dal voto, il centrodestra aumenta il vantaggio su Pd e compagni. Balzo di Italexit

Un mese all'alba: le elezioni politiche del 25 settembre sono sempre più vicine e nelle sedi dei partiti di compulsano freneticamente le rilevazioni sugli orientamenti di voto. L'ultimo sondaggio elettorale in ordine di tempo è quello di Barometro Politico dell’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento. Ebbene, quando manca un mese all'appuntamento delle urne Fratelli d’Italia si conferma con il 24% il primo partito nel Paese, con quasi un punto e mezzo di vantaggio sul Pd (22,6%). Al terzo posto, con il 14,5%, la Lega di Matteo Salvini, seguita dal Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte all’11%.

Sotto la soglia psicologica del 10 per cento Forza Italia (7%), il terzo polo formato dai partiti di Carlo Calenda e Matteo Renzi (Azione-Italia Viva) al 5,8%, la lista Sinistra-Verdi il 3,7%. Supera nelle intenzioni di voto l'asticella del 3 per cento Italexit di Gianluigi Paragone. Il partito che ha annunciato di aver raccolto firme sufficienti per presentarsi in tutta Italia è dato al 3,1%. "Si attestano per il momento tra il 3% e l’1,5% +Europa, Impegno Civico, Noi Moderati e Unione Popolare", spiegano i sondaggisti di Demopolis.

Da tenere d'occhio sono le tendenze. Rispetto al sondaggio analogo di dieci giorni fa il partito di Giorgia Meloni perde tre decimi, mentre quello di Enrico Letta cresce di due. Perde qualcosa la Lega, cresce il M5s. Guadagna due punti il partito di Silvio Berlusconi, cresce anche il Terzo polo mentre è in calo l'asse Sinistra-Verdi. In crescita, come detto, Italexit.

L'affluenza attesa è al 67%, in calo di 6 punti rispetto al 2018: "Oltre un quinto di italiani ancora indecisi - spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento - inizia adesso la fase decisiva della campagna elettorale. Ad un mese dal voto, la coalizione di Centro Destra, trainata dal partito di Giorgia Meloni, ha un vantaggio di oltre 16 punti percentuali sul Centro Sinistra di Enrico Letta (un punto in più rispetto all'ultima rilevazione, ndr), con effetti evidenti sull’attribuzione dei seggi nella quota maggioritaria uninominale". In sintesi se si votasse oggi, la coalizione formata da Fdi:-Lega-Fi conquisterebbe il 47%, quella guidata dal Pd il 30,5%.