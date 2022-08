Flat tax, Cottarelli: "Quanto ci guadagnano i parlamentari..." Scontro con il leghista Siri a In Onda

24 agosto 2022 a

Un muro contro muro quello tra il senatore leghista Armando Siri e l'economista Carlo Cottarelli, candidato alle elezioni del 25 settembre per il Pd. Il terreno del contendere è la proposta di Flat taxi del centrodestra su cui l'ex sottosegretario tratteggia i profili principali nel corso di In Onda, il programma condotto da Marianna Aprile e Luca Telese su La7.

Il leghista ricorda che la Flat tax già è realtà "per 2 milioni di partite IVA che fortunatamente, grazie quello che abbiamo potuto fare nel 2018, hanno un aliquota unica al 15% - spiega nella puntata di mercoledì 24 agosto - adesso vogliamo estendere questo modello anche alle famiglie, ai dipendenti e ai pensionati". Siri spiega che la "fase 2" riguarda i single fino a 30.000 euro, le famiglie monoreddito fino a 55.000 e le famiglie pluri-reddito fino a 70.000 e via dicendo. "Ho passato gli ultimi due anni a confrontarmi con persone che sostenevano che il disegno di legge della nostra proposta era anticostituzionale perché non rispettava la progressività dell'imposta... Era come rispondere a persone che sostenessero continuamente che Cottarelli ha i capelli lunghi, ricci, e biondi..." è la battuta del leghista che suscita i sorrisi dello studio.

Sulle coperture, Siri afferma di aver sentito "scemenze, anche 80 miliardi", ma in realtà per la fase due della Flat tax leghista servono 13 miliardi, spiega Siri. Cottarelli ribatte che l'aliquota prevista dalla Flat tax "aumenta molto lentamente e il sistema è progressivo, ma molto meno progressivo di quello che è attualmente. Se guardiamo non alla fase intermedia ma guardiamo più in là, allora vediamo che il grosso dei vantaggi arrivano per chi ha redditi alti. È stato calcolato che l'85 per cento del vantaggio della Flat tax va al 30 per cento più ricco dei contribuenti e che il 10 per cento più ricco dei contribuenti riceve più della metà" dei vantaggi.

Siri respinge i calcoli di Cottarelli e afferma che basta andare sull'app messa a disposizione on line per calcolare il beneficio rispetto al reddito e alla situazione familiare. "Ma il 10 per cento più ricco quanto risparmia?", insiste Cottarelli che continua: "Poniamo l'esempio dei parlamentari" con il loro reddito "ci guadagnano 20-25mial euro...". L'ipotesi fa inalberare il leghista: "Ma cosa c'entrano i parlamentari, non c'entrano con la fase 2" della Flat tax?