In Onda, Alan Friedman senza freni su Giulio Tremonti: "Vecchio e screditato", la replica di Luca Telese

È bastato l'annuncio della candidatura di Giulio Tremonti alle elezioni del 25 settembre nelle liste di Fratelli d'Italia per scatenare Alan Freidman. Il giornalista economico è intervenuto domenica 21 agosto a In Onda, il programma condotto da Luca Telese e Marianna Aprile su la7 ed è stato chiamato subito a commentare il ritorno in campo del ministro dell'Economia dei governi di Silvio Berlusconi.

"Non capisco questa seconda venuta di Tremonti come se fosse una figura nuova. È un politico vecchio di 75 anni, screditato all'estero durante la crisi del 2011, che ora si iscrive a Fratelli d'Italia..." è l'attacco istantaneo di Friedman che ricorda il percorso politico dell'economista, partito con Forza Italia e transitato nei gruppi della Lega. "Ora è amico del partito Giorgia Meloni, che non è fascista ma solo corporativista e statalista..." continua il giornalista con malcelata ironia. "Se Giulio Tremonti vuole sposare la politica di Meloni di non gestire bene l'economia nazionalizzando Telecom Italia, bloccando la vendita di Alitalia e facendo una Flat tax che ci porterà in bancarotta" non andrà in contro al favore popolare, chiosa Friedman.

Parole al veleno che risuonano nello studio di La7. Al termine dell'intervento, Telese replica alle affermazioni di Freidman affermando che "uno può avere 75 o 80 anni, l'importante è quello che dice non l'età. Tremonti ha tutto il diritto di parola a prescindere dall'anagrafe".