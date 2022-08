Flat tax, "ecco come funziona davvero". Matteo Salvini smonta le critiche della sinistra

22 agosto 2022 a

"Secondo le stime di chi, di Topolino?" Matteo Salvini, ospite dello speciale di La7 La corsa al voto, spiega come funziona la sua proposta della Flat Tax smentendo le critiche sui costi della manovra che secondo gli avversari "costrebbe tra i 50 e i 60 miliardi". Il co-conduttore Alessandro de Angelis incalza il leader della Lega: "Il capo economista di Moody’s ha detto che la misura è insostenibile". Ma Salvini smentisce: "Non è così" spiegando che "la Flat tax è già in vigore questa sera ed è progressiva".

"Dò questa notizia a Letta e al capoeconomista. Stasera 2 milioni di partite iva, che magari stanno guardando La7, se fatturano fino a 65mila euro all'anno già pagano la Flat tax al 15 per cento. Noi vogliamo estenderla per le partite iva e gli autonomi da 65mila euro a 100mila euro di tetto annuo". "E le coperture?" Insiste De Angelis. "Non serve nessuna copertura" spiega Salvini. "Lo Stato incassa di più perchè la gente è più invogliata a lavorare, a produrre, a fatturare. Quindi paga di più e quindi non costa una lira. La copertura interviene quando, come vogliamo fare noi, si va ad estendere questa misura ai lavoratori dipendenti. Ma non ai milionari! Il simpaticone di Calenda che ieri parlava di Berlusconi come avvantaggiato dalla Flat tax non ha letto la nostra proposta". Ma De Angelis continua ad interrompere il discorso di Salvini: "L'obiezione della sinistra è che così sia ricchi che poveri pagherebbero la stessa percentuale".

Ma Salvini non ci sta: "Il reddito familiare a cui applicheremo la Flat tax, se vinceremo le elezioni, è il 70 mila euro. Il massimo delle famiglie con due redditi, lavoratori dipendenti o pensionati, è 70mila euro. Perché se uno guadagna 5 milioni, per il momento può continuare a pagare quello che già paga adesso. Siccome noi vogliamo aiutare chi è in difficoltà in questo momento, lavoratori dipendenti e pensionati. Se hanno un solo reddito in famiglia fino a 55mila euro all'anno, se hanno due redditi fino al 70mila euro all'anno. Abbiamo anche realizzato una app che permette di vedere quanto si riesce a risparmiare con la Flat tax" ha spiegato Salvini.