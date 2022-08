Sondaggio, chi voteranno i tifosi di calcio alle elezioni: i dati squadra per squadra

21 agosto 2022 a

Lo scontro politico è sempre più polarizzato e simile, in un certo senso, a quello che caratterizza il tifo calcistico. Ma in questi giorni che ci separano dalle elezioni politiche del 25 settembre proprio il mondo dei campanili del pallone viene guardato con attenzione dai sondaggisti. Come Termometro Politico che ha realizzato un sondaggio ad hoc: cosa vota chi tifa una certa squadra?

L'istituto premette che la mappa del tifo italiano vene una predominanza di sostenitori della Juventus: squadra preferita dal 23,9% degli intervistati, Seguono Milan e Inter (18% e 17,5%). Il Napoli quarto con il 10,3%, poi la Roma (l’8,6%), Fiorentina (3,4%), Lazio (2,5%), e Atalanta (1,2%).

"Fratelli d’Italia è il primo partito: piace a più del 30% tra i laziali" mentre "tra i tifosi dell'Atalanta (Bergamo) raggiunge il 31,2%, davanti alla Lega citata da oltre il 20% dei tifosi. È invece più debole tra gli juventini" si legge nell'analisi di TP. La Fiorentina raduna "più tifosi di sinistra. Il Pd infatti appare poco popolare tra i milanisti e i laziali ed è invece forte con il 29,7% tra chi tifa" viola, che gradisce anche Azione e Italia Viva (8,2%). A Napoli va forte il Movimento 5 stelle (17%), a Milano tifano sempre Silvio Berlusconi (13,5% tra i milanisti e al 12,4% tra gli interisti).