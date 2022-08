Chi fa sognare il sondaggio YouTrend: "Maggioranza assoluta in Parlamento"

20 agosto 2022 a

Una maggioranza assoluta in Parlamento, ancora più netta al Senato che alla Camera. È il risultato della simulazione che Youtrend ha realizzato per Affari Italiani che vede il centrodestra ottenere la maggioranza assoluta in entrambi i rami del Parlamento. Secondo la rilevazione la coalizione formata da Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi vincerà in maniera schiacciante alle prossime elezioni del 25 settembre.

La rilevazione, realizzata sulla base della Supermedia dei sondaggi politici, vede la débâcle del centrosinistra seguita dal Movimento 5 Stelle che al momento sarebbe davanti al Terzo Polo Calenda-Renzi. Il centrodestra potrebbe quindi ottenere 235-255 seggi totali alla Camera e 120-135 seggi totali a Palazzo Madama. La coalizione guidata da Letta, invece, potrebbe conquistarne 92-112 a Montecitorio e 40-55 al Senato. Il M5s si fermerebbe 22-32 seggi alla Camera e 10-20 seggi al Senato. Seggi che si abbassano a 10-20 e 2-10 per il Terzo Polo.