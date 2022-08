Elezioni 2022, Enrico Mentana pronto a ospitare su La7 il confronto a 4 tra Meloni, Letta, Conte e Calenda

21 agosto 2022 a

a

a

Mentana pronto a ospitare su La7 il confronto tv pre-elettorale tra i 4 leader in campo alle prossime elezioni del 25 settembre: Meloni, Letta, Conte e Calenda. Nelle ultime ore è esplosa la polemica per l'annuncio che il 12 e il 22 settembre ci saranno altrettanti confronti stampa e tv (sul sito del "Corriere della Sera" e a "Porta a Porta") ma solo tra Giorgia Meloni e Enrico Letta. Calenda si è subito lamentato per l'esclusione di Azione-Italia Viva.

"Noi siamo pronti a ospitare in prima serata venerdì 23 settembre su La7 i leader dei quattro poli per un confronto finale. Se vorranno, sarà diretto". Sono queste le parole con cui Mentana annuncia su Facebook la propria disponibilità a ospitare il confronto.