Maratona Mentana, il direttore sbotta contro Tajani: "Levate il collegamento". Lo sfregio a La7

“Levate il collegamento, non facciamo la fila per Tajani”. Enrico Mentana ha perso la pazienza durante "Maratona Mentana", la lunghissima diretta sulla crisi di governo in onda oggi, mercoldì 20 luglio.

Dopo il discorso del premier Mario Draghi a Palazzo Madama e le repliche dei senatori, la seduta è stata sospesa e si sono susseguiti concitati vertici di partito: dal Pd alla Lega passando per M5s e Forza Italia. Gli inviati dello stoico Mentana hanno marcato stretto i diversi esponenti di partito per capire dove tirasse il vento: fiducia o caduta del governo Draghi? Ebbene, al termine dell’incontro tra Silvio Berlusconi e i suoi luogotenenti a Villa Grande, la residenza romana del leader di Forza Italia, il coordinatore nazionale Antonio Tajani è uscito e il direttore del TGLa7 ha dato la linea all’inviato per una dichiarazione generale, ma il giornalista lo ha gelato: “No, ha detto che parla con le televisioni una alla volta”. Mentana è sbottato: “Ah sì? Via il collegamento con la postazione 5… se dobbiamo fare la fila per Tajani con tutto il rispetto… non siamo mica inglesi che fanno la fila per tutto! Via, via, staccate”. A Mediaset l'europarlamentare azzurro aveva già rilasciato commento in esclusiva in precedenza,

Ma il meglio del siparietto è arrivato dopo quando l’inviato ha riassunto vago le parole del forzista: “Ha detto che si attiene al comunicato del partito”. Il direttore ha replicato lapidario: “E aveva bisogno di fare interviste one-to-one per dire questa cosa?!”.