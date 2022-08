Albino Ruberti svela la lite del video choc: qualche bicchiere di troppo e poi

20 agosto 2022 a

È con Adriano Lampazzi, sindaco di Giuliano di Roma che, Albino Ruberti, ex capo di Gabinetto di Roma, si scaglia la sera del 1° giugno nel ristorante di Frosinone. Lo dice lo stesso Ruberti in una intervista a Il Foglio, il giornale che per primo ha pubblicato la notizia e il video della lite verbale durante una cena a cui partecipano esponenti del Pd locale tra i quali anche Francesco De Angelis e il sindaco di Giuliano. Una lite che ha portato Ruberti a presentare le dimissioni.

È con Lampazzi «che, complice qualche bicchiere di troppo, inizio a discutere. Io sono della Lazio, lui è della Roma. Sono fatto così. Prendo subito fuoco. La lite, però è anche con Vladimiro De Angelis, fratello di Francesco che è agente delle assicurazioni Unipol. All’ipotesi che il diverbio possa essere ricondotto anche a una richiesta di sottoscrizione di polizze dal Comune di Roma in cambio di sostegno politico, Ruberti risponde di non occuparsi di queste cose perché "c’è una assicurazione a Roma che si occupa di queste faccende". Inoltre ha ammesso di aver sbagliato a reagire in quella maniera e che "mi spacco la schiena 15 ore al giorno ma lavorare per il pubblico è troppo pericoloso".