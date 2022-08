Controcorrente, Andrea Ruggieri sul caso Albino Ruberti: la sinistra ha due pesi e due misure

19 agosto 2022 a

Riflettori sul caso di Albino Ruberti, il capo di gabinetto di Roberto Gualtieri in Campidoglio che è stato costretto alle dimissioni dopo la diffusione del video registrato a Frosinone in cui si sfoga contro Francesco De Angelis e minaccia il fratello Vladimiro per avergli detto: "Te compro". Anche di questo si è parlato durante la puntata di "Controcorrente" in onda venerdì 19 agosto su Rete4. In studio c'era anche Andrea Ruggieri, di Forza Italia, che ha attaccato il doppiopesismo della sinistra, sempre pronta a criticare in casa d'altri e a nascondere la polvere sotto il tappeto quando sono coinvolti uomini dem.

Ruberti, il video delle polemiche finisce in procura. Il caso manda in tilt il Pd

L'esponente di Forza Italia è subito partito all'attacco. "Il caso Ruberti dimostra che in Italia la sinistra dimostra sempre il suo estremo doppiopesismo - ha detto Ruggieri - Dopo aver visto il video ho subito pensato che si tratta di una pagina di pessima educazione personale. Poteva essere lo sfogo degno di un camorrista". Poi il discorso si è spostato su altri temi: Medvedev e la Meloni. "Se Medvedev dice quello che dice - prosegue Ruggieri - il ministro degli Esteri dovrebbe convocare l'ambasciatore russo in Italia. Per quanto riguarda le accuse di fascismo a Meloni, le trovo davvero offensive".