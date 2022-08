L'aria che tira, Matteo Renzi stende il Pd sul caso Albino Ruberti: "Vicenda oscena"

19 agosto 2022 a

a

a

Una vicenda "oscena" quella che vede protagonista Albino Ruberti, capo di gabinetto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, e coinvolge Francesco De Angelis, ex assessore regionale ed europarlamentare del Pd, che era candidato alle prossime elezioni politiche del 25 settembre. "Rispetto la decisione del Pd anzi dico che hanno fatto bene a chiedere le dimissioni di Ruberti e a fare dimettere il candidato. Non strumentalizzo questa vicenda, anche se la trovo, come tutti, oscena", dice il segretario di Italia viva nel corso della puntata dii venerdì 19 agosto de L’aria che tira, su La7.

Centrodestra verso il 50%. Sorpresa Renzi-Calenda: quanto valgono davvero

Il caso Ruberti è esploso dopo la pubblicazione di un video che vede la figura apicale del Campidoglio rivolgere parole agghiaccianti a Vladimiro De Angelis, fratello dell’esponente dem: "Chieda scusa in ginocchio o l'ammazzo". "Penso che sia fondamentale spiegare che politica non è così. In alcune zone del Lazio - commenta ancora Renzi Iv - certi metodi sono ancora molto diffusi. È giusto che le persone coinvolte si ritirino anche se mi piacerebbe che tutti facessero una riflessione sulle troppe cose che non funzionano".

L'audio è contenuto in video pubblicato ieri dal Foglio, relativo a una lite violenta avvenuta un paio di mesi fa nel corso di una cena a Frosinone, che ha visto come protagonista lo stesso Ruberti. "A me non me dicono ’io me te compro'", sono alcune delle frasi pronunciate con grande concitazione dall’ormai ex dirigente apicale del Campidoglio, che si sarebbe scagliato verbalmente contro un certo Vladimiro, menzionando anche un tale Adriano. E ancora: "Do cinque minuti pe veni' a chiedeme scusa in ginocchio. Se devono inginocchià davanti. Altrimenti io lo scrivo a tutti quello che sti pezzi de m... mi hanno detto... Io li sparo, li ammazzo". Vladimiro sarebbe il fratello di Francesco De Angelis, che ha assistito parzialmente ai fatti e che ora in seguito al video ha ritirato la propria candidatura alla Camera per i dem. Ai fatti era presente anche Sara Battisti, consigliera regionale del Pd e compagna di Ruberti, che nel video cerca invano di placarlo. "Sara se stai dalla parte loro io prendo le conseguenze..." le risponde lui nel video, che si interrompe con una voce di donna che urla disperata "oddio" in sottofondo.

Festa dell'Unità, vietati comizi e bandiere: Pd sotto choc

Ruberti ha poi dato le dimissioni da capo di gabinetto "per evitare strumentalizzazioni". In precedenza aveva parlato, così come la compagna, di una lite per motivi calcistici. Ma sono tanti, con il centrodestra in testa, a chiedere che la vicenda venga chiarita in tutti i suoi aspetti.