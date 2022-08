Albino Ruberti si dimette. Il giallo della lite con De Angelis, Lega all'attacco: "Chi o cosa è in vendita?"

19 agosto 2022 a

Il capo di gabinetto Albino Ruberti si è dimesso dall’incarico con una lettera inviata al sindaco di Roma Roberto Gualtieri. A far scoppiare il caso un video pubblicato dal Foglio in cui Ruberti, durante una cena a Frosinone, pronuncia frasi del tenore "chiedi scusa in ginocchio o ti sparo". "In merito al video pubblicato nella serata di ieri dal Quotidiano 'Il Foglio', confermo che quanto avvenuto trattasi di un litigio verbale durante una cena privata, che nulla ha a che vedere con il mio ruolo istituzionale - scrive Albino Ruberti nella lettera indirizzata a Gualtieri con cui rassegna le dimissioni - In particolare, ho reagito con durezza alla frase ’mi ti compro', che pur non costituendo in sé una concreta proposta corruttiva, mi ha portato a chiedere, con foga sicuramente eccessiva e termini inappropriati, di ritirarla immediatamente perché l’ho considerata lesiva della mia onorabilità".

"Sono a disposizione per ogni chiarimento che riterrai necessario e, per evitare strumentalizzazioni che possano ledere il tuo prestigio e quello dell’istituzione che rappresenti, con la presente rimetto il mio mandato da Capo da Gabinetto", scrive ancora Ruberti.

Con chi ce l'aveva Ruberti? Le frasi choc sarebbero state rivolte all'indirizzo di Vladimiro De Angelis, fratello dell’ex assessore regionale, già europarlamentare del Pd, Francesco De Angelis. Il quale con una mail inviata al Nazareno ha ritirato la propria candidatura alla Camera. La decisione dell’ex assessore di ritirarsi sarebbe stata presa per evitare strumentalizzazioni.

Molti chiedono ora di chiarire interamente la vicenda. "Chi o cosa è in vendita tra la famiglia De Angelis e Albino Ruberti, capo di gabinetto del sindaco Roberto Gualtieri ed ex capo di gabinetto del presidente Nicola Zingaretti? Nel video Albino

Ruberti ripete ossessivamente ’me te compro' come frase incriminata pronunciata da Vladimiro De Angelis, forse qualcuno pensava che ci fosse qualcosa da comprare e quindi qualcosa in vendita", dichiara Angelo Tripodi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio. "Ci sono quattro persone che devono chiarire - aggiunge Tripodi - il consigliere regionale del Pd, Sara Battisti (compagna di Ruberti, presente nel video, ndr); il commissario dei consorzi industriali del Lazio, Francesco De Angelis; il broker assicurativo, Vladimiro De Angelis; e infine, Albino Ruberti. Perché nessuno, con un po' di buon senso, può credere alla lite per motivi calcistici. Chiarite o tutti facciano un passano indietro". A parlare di un diverbio tra tifosi era stata la compagna di Ruberti. Ma all'ipotesi, a quanto pare, credono pochi.