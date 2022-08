Lucia Azzolina fa la morale alla destra: "Ancora credete alle loro promesse?"

18 agosto 2022 a

Lucia Azzolina attacca la destra senza farsi troppi scrupoli. Critica le promesse elettorali ed esalta le presunte "certezze" degli ex Cinque Stelle. «Ma c’è ancora qualcuno che crede alle promesse mirabolanti della destra? Solo negli ultimi giorni - afferma la deputata di Impegno civico, ex ministra nel governo Conte - la propaganda di Meloni, Salvini e Berlusconi ha impegnato, a chiacchiere, 160 miliardi di euro degli italiani. Dalle dentiere alla flat tax, dai 1.000 euro alle mamme fino a quota 41 per le pensioni. Alcune di queste promesse sono totalmente irricevibili e pericolose, come la flat tax, altre hanno costi che potrebbero essere coperti solo con ulteriori tagli a istruzione e sanità, a meno di non voler aumentare a dismisura il nostro debito. Non a caso nessuno dei tre ci spiega come finanzierebbe tutte queste misure».

«Intanto - prosegue Azzolina - i cittadini si aspettano risposte concrete ai problemi attuali, al caro vita e all’impennata dei prezzi dell’energia che rischia di far saltare i conti di famiglie e imprese. Ecco perché, insieme a Luigi Di Maio, abbiamo più volte ribadito che Impegno Civico non parteciperà alla becera gara delle promesse al rialzo cui stiamo assistendo in questi giorni».

Poi l'ex ministro prosegue così: «Le nostre proposte per proteggere gli italiani dalla perdita di potere d’acquisto sono concrete e fattibili: proponiamo un taglio del cuneo fiscale consistente ma che non gravi sulle imprese, la possibilità per i giovani di accedere a mutui con tasso zero sull’anticipo, la riduzione e in alcuni casi l’azzeramento dell’Iva su alcuni prodotti di prima necessità come beni alimentari e prodotti per l’infanzia. Misure di grande impatto sociale e sostenibili economicamente. Una cosa è certa: non ci sentirete mai fare promesse mirabolanti che non si possono mantenere, è una questione di serietà», conclude Azzolina.