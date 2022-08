Omnibus, lite in televisione tra Andrea Ruggieri e Carla Ruocco

18 agosto 2022 a

Volano gli stracci tra Andrea Ruggieri e Carla Ruocco. Durante la puntata di Omnibus andata in onda giovedì 18 agosto si parlava di reddito di cittadinanza. L'esponente di Forza Italia stava criticando la misura di sostegno al reddito che si è presto trasformata in un totale e assai dispendioso fallimento. A quel punto è intervenuta la deputata di Insieme per il Futuro. "E' molto bello vedere un esponente di Forza Italia che si fa paladino della legalità - ha attaccato la Ruocco - Vedere un giovane che è costretto ad aspettare i 35 anni per affacciarsi nel mondo del lavoro è un gravissimo errore".

La tensione nello studio tv è subito salita alle stelle e Andrea Ruggieri è intervenuto dicendo: "Lei non sa di che cosa sta parlando - ha tuonato il deputato azzurro - Spara pensierini e dice solo sciocchezze. E' davvero imbarazzante".