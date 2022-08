Elezioni politiche, la previsione di Guido Crosetto: Meloni premier

18 agosto 2022 a

a

a

Guido Crosetto non ha dubbi. Alle prossime elezioni del 25 settembre, Fratelli d'Italia sfonderà la quota del 30% e il prossimo premier avrà un solo nome: Giorgia Meloni. «Il prossimo premier sarà una donna, e si chiama Giorgia Meloni. Nessuno di noi, che ha seguito questo percorso con lei, accetterebbe veti. Se chiedesse a me di fare il Premier? La convincerei che è lei la soluzione migliore». Così Guido Crosetto, Fondatore di Fratelli d’Italia, in una intervista al settimanale The Post Internazionale - Tpi. «Perché sarà la più votata dagli italiani. Ha le caratteristiche uniche che servono per guidare l’Italia in questa fase storica. Il coraggio. E il lavoro durissimo che ha fatto su se stessa. Quotidiano, costante. E poi ha curiosità, studio indefesso, serietà, rigore. Non è "comprabile" né ricattabile. Da nessuno".

Sfida Calenda-Bonino, gli ex alleati si scontrano a Roma centro

Fratelli d’Italia ha 100 nomi per governare l’Italia? "Molti di più - risponde Crosetto - Sono persone abituate a fare politica tutti i giorni, da tutta la vita. Seguono Giorgia da un quarto di secolo. E a questi ora si è aggiunto il meglio della classe dirigente conservatrice italiana. Fratelli d’Italia arriverà prima in Italia. Farà più del Pd. Più del 30 per cento...Quando dicevo che sarebbe arrivata al 25 per cento mi prendevano tutti in giro".