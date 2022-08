Omnibus, Calenda sbotta contro Pregliasco: "Il sondaggista del Pd". Quanto vale Azione

Giada Oricchio 10 agosto 2022 a

Carlo Calenda contro Lorenzo Pregliasco: “Sondaggista del PD” e il conduttore di LA7 lo smentisce. In attesa di Godot cioè della nascita del terzo polo grazie all’accordo tra Carlo Calenda e Matteo Renzi, il leader di Azione è stato ospite di Omnibus, il programma informativo del mattino di LA7, mercoledì 10 agosto. Il conduttore Andrea Pennacchioli gli ha chiesto del sondaggio di Youtrend per SkyTg24 che dà Azione e Italia Viva insieme al 4%: “Vi spaventa?” e Calenda, appena abbronzato nella sua maglietta blu con logo Azione, ha risposto velenoso: “No, non ci spaventa perché è stato fatto dal sondaggista del Pd e +Europa”.

Pennacchioli lo ha interrotto difendendo Lorenzo Pregliasco, professionista competente e non uomo di partito. La puntualizzazione ha irritato ancora di più Calenda che ha dato corpo alla sua accusa: “No, non credo questo, l’ho visto in azione sulle amministrative in cui ha scritto che avevamo preso lo 0,45 e poi si è dovuto correggere. In questo momento i sondaggisti SERI non stanno rilevando perché la gente è al mare”.

Ne è seguita una nuova precisazione di Pennacchioli: “Sulla serietà di Pregliasco ci metto la mano sul fuoco” e l’ex ministro ha scosso la testa in modo sprezzante: “Lei ha la sua opinione e io la mia. Ieri è uscito un sondaggio che ci dà al 6%, due giorni prima al 15, dopo domai al 4,5… poi ci sarà il 25 settembre, aspettiamo le elezioni”.

Già ieri Calenda si era scagliato contro il founding partner di YouTrend che aveva replicato: “La foga della campagna elettorale può rendere poco lucidi. Lavoriamo con quasi tutti i principali partiti, oltre che con istituzioni e aziende, come tutti i nostri colleghi. Il dato di Calenda sulle amministrative è inventato. Spero che possa vivere con serenità la campagna elettorale occupandosi di cose più importanti di YouTrend. Noi continueremo a fare il nostro lavoro, che come sa cerchiamo di fare al meglio, anche quando i risultati non gli piacciono”.