Omnibus, Matteo Ricci e Fabio Rampelli si scontrano su Giorgia Meloni

Scontro totale negli studi di Omnibus su La7. Ancora una volta l'oggetto del contendere è stata Giorgia Meloni e le sue presunte nostalgie del passato. Matteo Ricci del Pd è andato subito all'attacco: "Per la prima volta - ha detto Ricci - la coalizione di centrodestra è guidata da un partito e da un leader che rivendica l'Msi". A quel punto è intervenuto Fabio Rampelli che ha precisato come stanno realmente le cose. Ha anche esortato l'esponente dem a essere più sobrio. "Stai dicendo ancora una volta delle cose prive di fondamento - ha risposto Fabio Rampelli - Il Pd farebbe bene a tacere su alcuni argomenti e ad essere più sobrio".

La situazione in studio è diventata molto tesa ed è dovuto intervenire il conduttore per ristabilire la calma. L'episodio dimostra ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, che la strategia politica del Pd in questa campagna elettorale mira soltanto a screditare l'avversario facendolo apparire per quello che non è. D'altronde Giorgia Meloni ha chiarito a tutti in un video le proprie posizioni e la propria abiura del ventennio.