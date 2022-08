Elezioni politiche, Matteo Renzi sfida Silvio Berlusconi a Milano: competizione utile e divertente

Christian Campigli 17 agosto 2022 a

Sempre insieme, eternamente divisi. L'incipit di Ladyhawke, il capolavoro del 1985 di Richard Donner, calza a pennello per descrivere la sfida nel collegio di Milano centro per il Senato, che vedrà sfidarsi Silvio Berlusconi e Matteo Renzi. Il primo, per anni, è stato considerato una sorta di padre putativo del nativo di Rignano. Giudicato a sua volta, da esperti e gente comune, come il naturale erede del fondatore di Mediaset. La nuova guida dei moderati d'Italia. Un'ipotesi rimasta, almeno per ora, solo teorica.

"Sarà molto divertente e utile per i cittadini che potranno riflettere su quale è la strada più giusta per il futuro, sulle tasse, sulla politica estera, sul costo dell'energia...quando c'è confronto va sempre bene, l'importante è che ci sia civiltà". Parole chiare, quelle del leader di Italia Viva, ospite della trasmissione radiofonica "Non stop news" su Rtl 102.5. Parlando del programma, l'ex primo cittadino di Firenze ha spiegato che il meccanismo del sindaco d'Italia sarà nel programma di Azione-Iv, che verrà illustrato domani. "È giusto che i cittadini scelgano con l'elezione diretta. Io preferisco un meccanismo semplice, come il sindaco d'Italia. Quando si sceglie un sindaco - i cittadini lo sanno - al primo giro si vota il candidato preferito; poi al ballottaggio si vota quello che dispiace di meno, perché magari il tuo candidato non ce l'ha fatta a superare il primo turno. Questa è la democrazia che funziona", ha chiosato il leader di Italia Viva. Nessun riferimento, almeno per il momento, alle scelte del Partito Democratico. Che hanno tranciato di netto le candidature della corrente Base Riformista. In primis quella di Luca Lotti, per anni molto vicino all'ex presidente del Consiglio. Trattative in corso per imbarcare i delusi del Nazareno? Improbabile, ma tutt'altro che impossibile. Le prossime ore offriranno le ultime, fondamentali risposte ufficiali.